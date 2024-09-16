Лавров заявил, что страны хотят вступить в БРИКС из-за процесса формирования многополярного мира

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Процесс формирования многополярного мироустройства и быстрорастущий авторитет БРИКС - основные причины желания вступить в объединение все большего числа стран, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мне трудно за турок объяснять причину, по которой они обратились, но несколько комментариев, наверное, здесь уместны. Во-первых, идет объективный, исторический, неостановимый процесс формирования многополярного мироустройства. Во-вторых, ясно, что БРИКС с его быстрорастущим авторитетом, репутацией во всех частях земного шара, становится одним из локомотивов, одним из главных созидателей многополярного мироустройства", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве, комментируя по просьбе журналистов стремление Турции вступить в БРИКС.

Глава российского МИД отметил, что "количество обращений к БРИКС с просьбой о налаживании отношений, либо о приеме в БРИКС, уже превысило 30".

"Причем это страны все известные и отнюдь не последнюю роль играющие в своих соответствующих регионах. И, наверное, лидеры, которые думают о будущем своих стран в рамках вот этого формирующегося многополярного мироустройства, они не хотят от этого процесса отставать. Ну и немаловажное значение имеет то, что в рамках БРИКС разрабатываются специальные механизмы по повышению роли государств этого объединения и их партнеров в решении проблем глобального управления, включая реформу функционирования так называемых Бреттон-Вудских институтов, - Международного валютного фонда и Всемирного банка, - где обретение странами БРИКС и другими их единомышленниками необходимого числа голосов, соответствующего их реальному экономическому весу искусственно, тормозится США и их союзниками", - отметил российский министр.

Он продолжил: "То же самое во всемирной торговой организации: искусственно блокируется ее реформа, которая позволит реальным экономическим показателям, реальным торговым способностям каждой страны быть оцененными по достоинству. Все это искусственно сдерживается".

"И безусловно, на этом фоне многих привлекает то, что в рамках БРИКС разрабатываются альтернативные расчетные платформы, которые позволят торговать, инвестировать, проводить другие экономические операции, не испытывая какой-либо зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие. Никто не хочет оказаться в таком положении, и все понимают, что любой может оказаться под американскими и прочими западными санкциями", - подчеркнул Лавров.

"Так что идет процесс обрушения тех структур, которые в свое время создавались в рамках западной глобализации, когда всех убеждали, что вечные ценности - это честная конкуренция, неприкосновенность собственности, работа свободных рыночных механизмов, когда всех убеждали, что доллар - это всеобщее достояние человечества", - сказал Лавров.

Он отметил: "А сейчас все понимают, что это совсем не так, и что именно эти все рычаги и механизмы глобализации, которые продвигали прежде всего западные страны, используются в незаконной политике подавления конкурентов любыми средствами с тем, чтобы постараться удержать свою гегемонию, которая на глазах у всего мира ускользает. Поэтому, мне кажется, если объективно смотреть на позиции тех стран, которые обращаются к БРИКС, ну, наверное, если говорить с такими общими оценками, все это становится имеющим значение для определения этими странами своего будущего курса".