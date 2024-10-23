Путин призвал не затягивать с переходом к новой экономической и финсистеме

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Переход к более справедливой мировой экономической системе будет затягиваться, если использовать чужие финансовые платформы и "работать по чужим правилам", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы, стремясь к сотрудничеству, всё-таки должны понимать, что чем дольше мы будем жить и работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой и экономической, и финансовой системе, и может это сопровождаться и большими потрясениями, в том числе теми, которые мы наблюдаем, в частности на Ближнем Востоке", - сказал Путин на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани.

Так он прокомментировал выступление президента Нового банка развития БРИКС Дилмы Руссефф, которая заявила, что доллар используется в качестве оружия.

"Да, действительно, мы видим, это так на самом деле. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает, потому что использование доллара, - а он является до сих пор важнейшим инструментом в мировых финансах, - как средства достижения политических целей подрывает доверие к этой валюте и снижает её возможности", - заявил Путин.

"Но не мы же это делаем, это делают другие люди. Но мы не отказываемся, не боремся с долларом, но если нам не дают с ним работать, что же делать: мы тогда вынуждены искать другие альтернативы, что и происходит", - подчеркнул президент РФ.