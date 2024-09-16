Товарооборот России и Египта по итогам 2023 года составил более $7 млрд

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и Египтом существенно вырос за год, Москва и Каир намерены сохранить эту тенденцию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Положительная динамика торгово-экономического взаимодействия не может не вдохновлять: по итогам прошлого года объем двустороннего товарооборота составил более $7 млрд, что существенно превышает показатели предыдущего года. И у нас общее намерение сделать все, чтобы эта позитивная тенденция сохранялась и крепла", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим египетским коллегой Бадром Абдель Аты.

Лавров отметил, что стороны высоко оценили деятельность российско-египетской межправкомиссии. Глава МИД РФ сообщил, что Абдель Аты в Москве встретился с министром торговли и промышленности РФ Антоном Алихановым, который возглавил российскую часть межправкомиссии.

Лавров подчеркнул, что в ходе переговоров он обсудил со своим коллегой из Египта реализацию проекта АЭС "Эль-Дабаа", а также создание российской промышленной зоны в Египте в зоне Суэцкого канала.

"Значительное внимание уделили вопросам, которые связаны с поставками российской зерновой продукции на египетский рынок, отметили их устойчивость", - сказал Лавров.