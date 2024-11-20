Росавиация обсуждает с силовиками проверку аэропортов Александрии и Эль-Дабаа

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Запуск авиасообщения между Россией и египетскими городами Александрия и Эль-Дабаа потребует проверки безопасности местных аэропортов, сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя 2024" глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Пока обсуждаем (организацию таких рейсов - ИФ), там необходима проверка аэропортов", - сказал он и уточнил, что в первую очередь аэропорты предстоит проверить с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров.

"Мы сейчас находимся в стадии согласования с федеральными органами, в том числе с силовыми ведомствами. Но пока даже командировка не запланирована, - сказал Ядров, отвечая на вопрос о сроках проведения проверки. - Я думаю, что пару недель еще для такого согласования нужно".

При этом проверка будет целесообразна только при наличии интереса к открытию рейсов в Александрию и Эль-Дабаа со стороны туроператоров и авиакомпаний, отметил глава Росавиации. Этот вопрос, по его словам, находится в проработке.

В начале ноября Ядров обсуждал организацию рейсов между Россией и Александрией и Эль-Дабаа с чрезвычайным и полномочным послом Египта Назихом Эльнагарри, сообщала пресс-служба Росавиации. Агентство обещало направить российским авиакомпаниям и туроператорам запросы для выяснения заинтересованности в выполнении рейсов по новым египетским направлениям.

Александрия - город в дельте Нила, главный морской порт и второй по величине город Египта. Эль-Дабаа известен близким расположением к строящейся по российской технологии первой атомной электростанции для Египта (проект реализует "Росатом").

Сейчас прямое авиасообщение из России установлено с тремя египетскими городами: Каиром, Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Полеты по 22 маршрутам выполняют шесть российских авиакомпаний: "Азимут", Red Wings, AZUR air, "Россия", "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии". По данным Росавиации, в 2023 году пассажиропоток российских перевозчиков на линиях в Египет вырос на 24%, до 1,9 млн человек. По итогам 8 месяцев 2024 года этот показатель превысил 1,3 млн.

Египетские авиакомпании летают в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Казань, Самару, Калининград и Уфу.