Шульгинов выдвинут на должность главы комитета по энергетике Госдумы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по регламенту внес на рассмотрение Совета Думы проект постановления о назначении бывшего министра энергетики Николая Шульгинова на должность председателя комитета по энергетике.

Документ (№ 718794-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Николай Шульгинов возглавлял Минэнерго с 2020 года по май 2024 года. В сентябре он победил на довыборах в Госдуму по Хакасскому округу. Парламент на заседании 17 сентября планирует утвердить его кандидатуру на должность главы комитета по энергетике.

С 2015 года должность главы комитета занимал Павел Завальный, но в конце июля депутаты проголосовали за его перевод на должность первого заместителя председателя комитета по энергетике. "Я планирую остаться работать в комитете, вести те направления, которые вел до этого - атомная и газовая отрасли, вопросы безопасности, международная деятельность и ряд других вопросов. ", - сообщал Завальный.

Павел Завальный является депутатом Госдумы с 2011 года, член фракции "Единая Россия", также является президентом Российского газового общества. С 1987 года до 2011 года он работал в различных подразделениях "Газпрома".