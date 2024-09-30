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Избранный в Госдуму Николай Шульгинов покинул совет директоров "Газпрома"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Избранный депутатом Государственной Думы Николай Шульгинов сложил свои полномочия и выбыл из состава совета директоров ПАО "Газпром" 12 сентября 2024 года, сообщает газовая компания.

Депутат Госдумы не вправе участвовать в деятельности по управлению хозяйственным обществом или иной коммерческой организацией, в том числе входить в состав таких органов управления коммерческой организации, предписывает закон "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания".

Шульгинов как министр энергетики входит в состав совета директоров "Газпрома" с июня 2023 года.

В 2023 году совет директоров "Газпрома" был избран сразу на три года – до июня 2026 года в количестве 11 членов; таким образом, сейчас в нем осталось 10 участников.

В случае выбытия члена совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются. Кворум для голосования составляет более половины от числа избранных членов совета, отмечается в корпоративном Положении о совете директоров.

Шульгинов родился в 1951 году. Окончил Новочеркасский политехнический институт им. С. Орджоникидзе. Кандидат технических наук. До министерства возглавлял ПАО "РусГидро", входил в руководство "Системного оператора".

В сентябре 2024 года вступил в полномочия депутата ГД и возглавил Комитет по энергетике.

Госдума Газпром Николай Шульгинов
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