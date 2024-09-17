Российские ученые зафиксировали сильную магнитную бурю на Земле

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Начало магнитной бури почти четвертого уровня по пятибалльной шкале зарегистрировали наземные магнитометры, сообщили во вторник в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"Скачок параметров окружающего космического газа был зарегистрирован примерно в 01:30 по московскому времени, а около 4:30 часов утра произошли наиболее сильные изменения. Этот момент наземные магнитометры зарегистрировали как начала магнитной бури уровня 3.66 (почти 4 по 5-бальной шкале)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте лаборатории.

Отмечается, что после десяти часов нахождения в периферийных областях солнечного плазменного облака, Землю "зацепило" ядром выброса.

По официальной информации, шкала силы магнитных бурь состоит из пяти уровней. Магнитные бури четвертого уровня (G4) являются очень сильными. Они оказывают воздействие на энергетические и наземные системы, а также на космические аппараты. При воздействии магнитной бури G4 на наземные системы происходит ухудшение спутниковой навигации на несколько часов, на энергетических системах возможны проблемы со стабильностью напряжения и частичные разрушения энергетических систем, а также отключение защитных систем и т.д.