Кремль опроверг сообщения о планах встречи Путина на этой неделе с главой МИД КНДР

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на этой неделе не планирует встречаться с главой МИД КНДР, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"С Путиным на этой неделе никаких упомянутых вами контактов нет", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он прокомментировал сообщения о том, что на этой неделе в России с визитом будет находиться министр иностранных дел КНДР, который планирует встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и с Путиным.

"Насчет визита надо обращаться в Министерство иностранных дел", - сказал Песков.