В МИД анонсировали краткую встречу министров иностранных дел России и КНДР

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи проведут краткую встречу 17 сентября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На 17 сентября намечена краткая встреча Цой Сон Хи с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала Захарова во вторник журналистам.

Она сообщила, что Цой Сон Хи "будет находиться в России для участия в первом женском форуме БРИКС, который пройдет в рамках IV Евразийского женского форума".