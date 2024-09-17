У Россельхознадзора нет контакта с компетентным органом ЕС в вопросах торговли рыбой

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор в последние годы не имеет взаимодействия с компетентным органом Евросоюза по вопросам, связанным с экспортом рыбной продукции на европейский рынок. Однако ряд стран, в частности, Нидерланды, закупки продолжают, заявил на международном рыбопромышленном форуме помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев.

"Евросоюз, несмотря на то, что поставки продолжаются, уже на протяжении нескольких лет не вносит изменения в перечень предприятий, аттестованных на поставки в ЕС, даже технические. Ни адрес предприятия поменять невозможно, ни его номер, вообще ничего, - сказал Даушев. - Это абсолютно политизированный вопрос, поэтому нашим экспортерам надо иметь в виду, что никакого диалога от слова "совсем" с европейским регулятором у нас нет по этому вопросу".

Тем не менее, как сообщил представитель Россельхознадзора, спрос на российскую рыбную продукцию на европейском рынке есть. Одним ее из покупателей он назвал Нидерланды.

Как сказано в его презентации, за восемь месяцев этого года в Нидерланды было экспортировано 75 тысяч тонн рыбной продукции против 85 тысяч тонн за аналогичный период прошлого года.

По данным системы "ВетИС" Россельхознадзора, Россия за январе-августе 2024 года экспортировала 1,1 млн тонн рыбной продукции, что на 13% меньше, чем годом ранее.

В июле 2024 года после 89-го заседания комитета Всемирной торговой организации (ВТО) по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС-комитет) Россельхознадзор заявлял, что ЕС саботирует решение проблемы, связанной с задержкой продления разрешений российским рыбопромышленным компаниям на поставки рыбы на европейский рынок.

"Делегация из России обозначила проблему, вызванную задержками со стороны Европейского союза в продлении разрешений для рыбопромышленных предприятий. При этом представители ЕС в очередной раз саботировали конструктивный подход к решению данного вопроса, оставив его без внимания и ответного слова, а также проигнорировали проведение двусторонней встречи, предложенной Россельхознадзором", - сообщала служба.