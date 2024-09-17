Шульгинов назначен главой комитета по энергетике Госдумы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла постановление о назначении экс-министра энергетики Николая Шульгинова на пост руководителя думского комитета по энергетике.

Шульгинов возглавлял Минэнерго с 2020 года по май 2024 года. В сентябре он победил на довыборах в Госдуму по Хакасскому округу.

С 2015 года должность главы комитета по энергетике занимал Павел Завальный, но в конце июля депутаты проголосовали за его освобождение и перевод на должность первого заместителя председателя комитета.