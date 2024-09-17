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В Ижевске больше 220 домов остались без газа из-за аварии на газопроводе

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Ижевске больше 220 жилых - частных и многоквартирных - домов остались без газа, поскольку при ремонтных работах был поврежден газопровод, сообщает сайт города.

"При производстве работ специализированной техникой организацией "Центральная дирекция инфраструктуры" - филиал ОАО "РЖД" без согласования с АО "Газпром газораспределение Ижевск" в Ленинском районе была нарушена герметичность фланцевого соединения на газопроводе высокого давления диаметром 325 мм с выходом газа", - говорится в сообщении.

Под отключение попали 53 частных дома и 170 многоквартирных домов на улицах Новостроительная, городок Строителей, Баранова, Клубная и других.

Ремонт поврежденного участка АО "Газпром газораспределение Ижевск" рассчитывает завершить во вторник. Газоснабжение должно быть полностью восстановлено в среду.

Ранее глава Ижевска Дмитрий Чистяков сообщил, что газопровод был поврежден на улице Новоажимова. Движение транспорта по улице было перекрыто и восстановлено после прекращения утечки газа в месте повреждения.

Ижевск Газпром РЖД Дмитрий Чистяков
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