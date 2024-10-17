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Задержан замглавы филиала "Газпром газораспределение Ижевск"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Удмуртии следователи регионального главка СКР по материалам УФСБ возбудили уголовное дело о взятке в крупном размере в отношении заместителя начальника ижевского филиала АО "Газпром газораспределение Ижевск", сообщает пресс-служба управления. Подозреваемого задержали в Ижевске, мера пресечения ему еще не определена.

"По версии следствия, подозреваемый (...) в период с августа 2019 года по сентябрь 2020 года получал лично и путем зачисления на банковские карты взятки за заключение договоров на техприсоединение с юридическими и физическими лицами", - говорится в сообщении.

По данным следствия, общая сумма взяток превысила 500 тысяч рублей.

Ранее правоохранители задержали по той же статье УК (п."в" ч.5 ст.290) начальника группы главного сварщика той же организации, который обвиняется в получении более 320 тысяч рублей взяток за лоббирование интересов коммерческих структур при заключении АО "Газпром газораспределение Ижевск" договоров об оказании услуг. Обвиняемый заключен под стражу.

В "Газпром газораспределение Ижевск" ситуацию с задержанием сотрудников не комментируют.

"Газпром газораспределение Ижевск" - региональная газораспределительная компания, работает на территории Удмуртии. В ее состав входят филиалы в Воткинске, Глазове, Ижевске, Можге, Сарапуле и в поселке Ува.

Компания ежегодно транспортирует промышленным предприятиям и населению более 3 млн кубометров природного газа. В зоне ответственности компании находится 1,5 тысячи населенных пунктов в республике, обслуживается 794 промышленных предприятия, почти 3 тысячи коммунально-бытовых предприятий, 275 сельскохозяйственных объекта. Общая численность персонала компании превышает 2 тысячи человек.

Газпром Ижевск СКР Удмуртия Газпром газораспределение Ижевск ФСБ
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