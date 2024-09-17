ВС отменил решения в пользу депозитария, отказавшего инвестору в принудительной конвертации DR

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отменил решения нижестоящих судов, признавших правомерным отказ Газпромбанка инвестору в проведении принудительной конвертации депозитарных расписок из-за сомнений в полноте и достоверности предоставленных сведений. Спор направлен на новое рассмотрение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Российские инвесторы получили возможность обменять расписки на локальные акции летом 2022 года. Автоматическая замена бумаг производилась в августе-сентябре 2022 года, если права на них учитывались в российских депозитариях. Принудительная процедура длилась до 24 ноября и осуществлялась исключительно по заявлению держателя, если бумаги учтены в иностранной инфраструктуре. Отказать в принудительной конвертации депозитарии были вправе в двух случаях: при наличии обоснованных сомнений в полноте и достоверности сведений в заявлении, а также если получат заявки на большее количество бумаг, чем учтено на счете. Единственный вариант оспорить отказ – обращение в суд.

Однако и там чаще всего инвесторы сталкивались с отказом – суды соглашались с тем, что у депозитариев обоснованно возникли сомнения в полноте и достоверности сведений в поступивших заявлениях из-за некорректного оформления или противоречий в них.

Не смогла инициировать принудительный обмен и индивидуальный предприниматель Александра Денишенко (Погиба). Ей осенью 2022 года Газпромбанк отказал в принудительной конвертации 36 199 американских депозитарных расписок "Газпрома", свидетельствуют материалы последовавшего спора.

По правилам Газпромбанка для запуска процедуры необходимо было предоставить подтверждающие владение ценными бумагами документы. При этом они должны были быть апостилированы, переведены на русский язык, а перевод заверен нотариусом РФ или консульской службой РФ.

Денишенко в качестве подтверждения владения ценными бумагами в установленный срок представила в Газпромбанк следующие документы: нотариально заверенный протокол осмотра выписки о состоянии портфеля клиента на 27 апреля и 26 сентября 2022 года, присланной ей швейцарским банком CA Indosuez (Switzerland) SA по электронной почте; протокол осмотра электронной переписки с банком о запросе выписок и нотариально заверенный ее перевод на русский язык. Аналогичным образом – протоколом осмотра переписки с нотариально заверенным переводом – инвестор подтверждала невозможность конвертации бумаг в локальные акции в обычном порядке, свидетельствуют материалы дела.

Но Газпромбанк отказался проводить по ее заявлению принудительную конвертацию DR. По его мнению, представленные документы не соответствовали необходимым требованиям: не были апостилированы, а отчеты о состоянии портфеля не содержали реквизитов, позволяющих установить их подлинность. Кроме того, приводится в судебных документах его позиция, перевод отчетов и нотариальное удостоверение подлинности подписи переводчика не подтверждают, что они действительно исходили от иностранного номинального держателя. Произведенный нотариусом осмотр переписки в электронной почте клиента также не может подтверждать указанный факт, поскольку Газпромбанку, указывали его юристы, не могут быть известны адреса электронной почты, принадлежащие иностранным номинальным держателям.

Арбитражный суд Москвы, куда обратилась Денишенко, признал отказ Газпромбанка правомерным, согласившись с его доводами. При этом суд отклонил аргументы инвестора о невозможности апостилировать банковские выписки, а также о том, что никто иной не мог обратиться за принудительной конвертацией принадлежащих ей расписок.

Апелляция и кассация оставили решение без изменения.

Денишенко обратилась с жалобой в ВС РФ. Она в ней указывала, что механизм принудительной конвертации был предусмотрен с целью защиты прав российских юридических и физических лиц от зарубежных санкций. При этом, с учетом отказа иностранных структур от взаимодействия с российскими контрагентами, российское законодательство предусматривало, что к заявлению о принудительной конвертации должны прилагаться документы, доступные в сложившихся обстоятельствах. Денишенко настаивает, что она так и поступила: представила Газпромбанку документы, которые смогла собрать, и совершила все доступные действия для заверения этих документов, указано в судебных материалах.

СКЭС ВС РФ 17 сентября акты судов трех инстанций отменила и отправила спор на новое рассмотрение, сообщили в пресс-службе суда.