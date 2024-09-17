Росрыболовство планирует разработать программу по расширению использования водорослей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Росрыболовство отметило, что РФ имеет огромный потенциал по добыче, выращиванию и потреблению водорослей, но используется он недостаточно. Для развития этого направления рыбохозяйственного комплекса ведомство может разработать отдельную программу. Об этом заявил его руководитель Илья Шестаков на круглом столе в ходе Международного рыбопромышленного форума во вторник в Санкт-Петербурге.

"Потенциал, который есть в этом направлении, огромный, но у нас он недоиспользован, - сказал глава ведомства. - Огромные возможности есть не только по выращиванию водорослей, но и по добыче и переработке этого дикого ресурса".

Шестаков заявил, что рассмотрит возможность создания рабочей группы по формирования специальной программы по развитию этого направления. "Это важно с точки зрения развития всего рыбохозяйственного комплекса", - отметил он.

Как заявил на круглом столе замдиректора - руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ "ВНИРО" ("ТИНРО") Алексей Байталюк, потенциал вылова водорослей в морях, омывающих РФ, составляет 2 млн тонн, в том числе на Дальнем Востоке 1,5 млн тонн. "Это не запасы, это к вылову", - подчеркнул он.

"Понятно, что большую часть из этого формируют бурые водоросли – ламинария, в первую очередь, костария, алария. Фитомасса и других видов очень высока. Только в заливе Измены на Сахалине порядка 150 тыс. тонн водорослей. В Белом море – 650 тыс. тонн", - сказал он.

"Так что с точки зрения обеспеченности ресурсами, с точки зрения нормативных документов проблем для организации промысла нет. Но проблема в том, что большая часть этих ресурсов находится в районах без достаточной инфраструктуры, без достаточной логистики и представлена видами с невысокой пищевой и технологической значимостью. Это данность. Как результат – освоение водорослей составляет до 5%", - пояснил Байталюк.

По его словам, ресурсы водорослей в дальневосточных регионах, приближенных к инфраструктуре, оцениваются в 900 тыс. тонн. Этого вполне достаточно для производства и пищевой, и технологической продукции для внутреннего рынка. Но, несмотря на это, импорт продуктов переработки водорослей ежегодно увеличивается. "Задачей на сегодня является разработка и внедрение техники и технологии добычи и переработки водорослей, минимизация затрат на эти процессы", - сказал он.

Как сообщила независимый эксперт Инна Гольфанд, в определенной степени примером для развития этого направления в РФ может стать Китай, на долю которого приходится 60% мирового рынка водорослей. Доля РФ – 0,1%. "РФ добывает 37 тыс. тонн водорослей в год, Китай – уже почти 23 млн тонн, в основном с использованием аквакультуры. Потребление водорослей в пищу в Китае – порядка 9 кг в год, это в 30 раз больше, чем в РФ", - сказала она.

Кроме того, 40% выращиваемых водорослей в Китае направляется на переработку для использования в косметологии, фармацевтике и других отраслях.

По ее словам, в настоящее время рынок водорослей РФ оценивается примерно в 4 млрд рублей, потенциал же составляет более 400 млрд рублей. Для его развития нужны инвесторы, технологи, усиление господдержки и доступ к финансированию, а также популяризация потребления, считает эксперт.