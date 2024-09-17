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Лавров указал президенту МККК на нарушения Украиной норм гуманитарного права

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич обратил внимание на нарушения Украиной норм международного гуманитарного права, сообщает российское внешнеполитическое ведомство во вторник.

"Внимание Сполярич было привлечено к многочисленным фактам нарушения Украиной норм международного гуманитарного права, в том числе в контексте обращения с военнопленными и гражданскими лицами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Обсуждались ключевые вопросы гуманитарного реагирования в странах Ближнего Востока, Африканского Рога и Сахеля, Европы и Азии. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам деятельности МККК в России", - отмечают на Смоленской площади.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что между сторонами достигнуты договоренности о дальнейшем укреплении взаимодействия.

В сообщении говорится, что в рамках пребывания Сполярич в Москве также прошли ее встречи с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и председателем Российского Красного Креста Павлом Савчуком.

Сполярич прибыла в Россию для участия в IV Евразийском женском форуме, который состоится в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.

Сергей Лавров МИД РФ МККК Украина Мирьяна Сполярич
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