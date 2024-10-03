В МИД РФ не увидели возможности для прямых контактов с Киевом

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Россия не видит в настоящий момент возможности для прямых контактов с Украиной, однако открыта к политико-дипломатическому урегулированию и приветствует выдвижение конструктивных предложений, в том числе от стран БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не видим возможности для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчеркивали, что Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Приветствуем выдвижение конструктивных и содержательных предложений от всех стран, в том числе от участников БРИКС, если они учитывают интересы всех сторон", - сказал Рябков в четверг на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли в рамках БРИКС, в том числе непублично, украинская тематика, замглавы МИД подчеркнул, что "в БРИКС обсуждаются все актуальные вопросы международной повестки дня, и, разумеется, ситуация на Украине - один из них".

Он выразил уверенность в том, что "обсуждение этой проблематики продолжится максимально интенсивно, когда лидеры соберутся в Казани".