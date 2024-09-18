В результате падения обломков дрона в Тверской области начался пожар

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Торопце Тверской области в результате падения обломков беспилотника начался пожар, сообщил в ночь на среду губернатор Игорь Руденя.

"В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, на место выехали все экстренные службы, руководство ГУ МЧС РФ по Тверской области, ведутся работы по локализации пожара", - приводятся слова главы региона в телеграм-канале областного правительства.