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Торопец Тверской области частично эвакуируют из-за массовой атаки БПЛА

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что принято решение о частичной эвакуации населения в городе Торопце, где работает ПВО и локализуется пожар.

"Для обеспечения безопасности жителей губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар", - приводятся слова главы региона в телеграм-канале областного правительства в среду.

Губернатор добавил, что в Торопце силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников над регионом. Кроме того, продолжается тушение пожара на месте падения обломков дронов.

Игорь Руденя Торопец Тверская область
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В результате падения обломков дрона в Тверской области начался пожар

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