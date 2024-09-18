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В Шебекине число раненых при атаке дрона на автобус выросло до шести

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Шебекине после атаки дрона на служебный автобус число раненых выросло до шести: к врачам обратились еще две женщины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сегодня утром в городе Шебекино служебный автобус атакован дроном. По уточненной информации, ранены шесть мирных жителей. Четверо пострадавших бригадами СМП доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода. Позже еще две женщины самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ и на станцию скорой медицинской помощи", - написал он в Telegram.

Гладков добавил, что позднее и этих пострадавших переведут в городскую больницу № 2 в Белгороде.

Ранее 18 сентября губернатор сообщил об атаке дрона на автобус и о четверых пострадавших.

Вячеслав Гладков Белгород Шебекино Белгородская область
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