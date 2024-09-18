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В порту "Кавказ" расчистили подъездные пути к причалу для подъема парома после атаки БПЛА

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Морской порт "Кавказ" продолжает восстановление береговой инфраструктуры после атаки железнодорожного парома 22 августа. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот).

"В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия в порту "Кавказ". Ведется восстановление береговой инфраструктуры, расчищены подъездные пути к причалу", - пояснили в Росморречфлоте.

Специалисты экспертной организации проводят оценку ущерба инфраструктуре и ее годности к дальнейшей эксплуатации.

"Проводятся мероприятия по подготовке к подъему судна, разрабатывается документация по безопасному удалению затонувшего имущества", - добавили в ведомстве.

В Росморречфлоте подчеркнули, что морской порт "Кавказ" работает в штатном режиме, автомобильно-пассажирская паромная переправа функционирует с учетом погодных условий.

22 августа в порту "Кавказ" беспилотники атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами на борту. От полученных повреждений судно затонуло. В "Росморречфлоте" сообщали, что морпорт продолжил работу, специалисты приступили к восстановлению береговой инфраструктуры, получившей повреждения – административных зданий и гидротехнических сооружений.

"Морспасслужба" установила боновые заграждения на водной поверхности акватории порта.

Росморречфлот Морспасслужба порт Кавказ
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