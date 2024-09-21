Детонация взрывоопасных предметов началась после падения обломков БПЛА в Тихорецком районе Кубани

Жителей расположенного рядом поселка эвакуируют

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Два беспилотника подавлены в Тихорецком районе Краснодарского края, в результате падения обломков началась детонация взрывоопасных предметов, проводится эвакуация жителей расположенного рядом поселка, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"Ночью Тихорецкий район подвергся террористической атаке (...) Два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. ", - написал глава региона.

Он добавил, что в Тихорецке, районном центре, развернут пункт временного размещения.

"По предварительной информации, пострадавших среди жителей района в результате ЧП нет", - сообщил Кондратьев.