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Путин отметил важность выработки принципов равной неделимой безопасности

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Принципы равной неделимой безопасности, в которой нуждаются все страны, можно выработать только на прочной основе доверия, взаимопонимания и контактов в самых разных областях, заявил на пленарном заседании четвертого Евразийского женского форума президент России Владимир Путин.

"На нынешнем форуме вас объединила тема доверия и глобального сотрудничества. Как всегда, женский взгляд выделил самое главное - только на прочной основе доверия, открытости, взаимопонимания и контактов в самых разных областях человечество может решать трудные социальные проблемы, обеспечивать экономическое благополучие и технологическое развитие, преодолевать бедность, неравенство и болезни", - сказал он.

И самое главное, по его словам, "вырабатывать принципы равной неделимой безопасности, в которой нуждаются все страны".

"Россия много лет призывает объединиться для обсуждения и принятия таких решений. Убежден, что вы поддерживаете наши инициативы и будете их проводниками в своих государствах", - сказал президент.

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Владимир Путин
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