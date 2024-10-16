Лавров примет участие в конференции по евразийской безопасности в Минске

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров 31 октября-1 ноября посетит Минск, возглавит российскую делегацию на конференции по евразийской безопасности, заявила представитель министерства Мария Захарова.

"31 октября- 1 ноября в Минске состоится встреча в рамках Второй международной конференции по евразийской безопасности. Российскую делегацию на этой встрече возглавит глава российского внешнеполитического ведомства. В своем выступлении на пленарном заседании форума министр иностранных дел России затронет вопросы реализации выдвинутой президентом РФ инициативы о формировании архитектуры равной неделимой безопасности Евразии и изложит российские оценки текущего положения дел в сфере общеконтинентальной безопасности", - сказала она на брифинге.