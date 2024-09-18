Поиск

Двое энергетиков пострадали при атаке дрона ВСУ в Курской области

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Двое сотрудников ПАО "Россети Центр" пострадали при атаке украинского дрона в курском приграничье, сообщается в официальном телеграм-канале компании "Информбюро".

"ВСУ атаковали энергетиков дроном во время восстановления электроснабжения мирного населения курского приграничья. Беспилотник, потеряв управление от воздействия РЭБ, ударил в автогидроподъемник. Вследствие взрыва специалисты получили осколочные ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении ПАО "Россети Центр".

Отмечается, что от более серьезных травм энергетиков спасли бронежилеты и действия по самозащите.

В настоящее время пострадавшие мужчины проходят лечение, их жизням ничего не угрожает.

ВСУ Курская область Россети Центр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Возбуждено уголовное дело о стрельбе в офисе Wildberries

Военный суд арестовал экс-адвоката Пашаева по делу о крупном мошенничестве

Военный суд арестовал экс-адвоката Пашаева по делу о крупном мошенничестве

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о ситуации с вирусом Нипах в Индии

В Торопце Тверской области 13 человек госпитализированы после атаки БПЛА

В Торопце Тверской области 13 человек госпитализированы после атаки БПЛА

В Wildberries заявили, что стрельбу начали люди, сопровождавшие Бакальчука

Жителям Торопца разрешили вернуться в свои дома после атаки БПЛА

Три человека пострадали в результате инцидента у офиса Wildberries в Москве

Три человека пострадали в результате инцидента у офиса Wildberries в Москве

Задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО Путилов

Задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО Путилов

Песков назвал взрывы пейджеров в Ливане триггером эскалации в регионе

Песков назвал взрывы пейджеров в Ливане триггером эскалации в регионе

Кремль отверг заявление об угрозе суверенитету Армении со стороны ОДКБ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });