Двое энергетиков пострадали при атаке дрона ВСУ в Курской области

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Двое сотрудников ПАО "Россети Центр" пострадали при атаке украинского дрона в курском приграничье, сообщается в официальном телеграм-канале компании "Информбюро".

"ВСУ атаковали энергетиков дроном во время восстановления электроснабжения мирного населения курского приграничья. Беспилотник, потеряв управление от воздействия РЭБ, ударил в автогидроподъемник. Вследствие взрыва специалисты получили осколочные ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении ПАО "Россети Центр".

Отмечается, что от более серьезных травм энергетиков спасли бронежилеты и действия по самозащите.

В настоящее время пострадавшие мужчины проходят лечение, их жизням ничего не угрожает.