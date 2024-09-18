Двое энергетиков пострадали при атаке дрона ВСУ в Курской области
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Двое сотрудников ПАО "Россети Центр" пострадали при атаке украинского дрона в курском приграничье, сообщается в официальном телеграм-канале компании "Информбюро".
"ВСУ атаковали энергетиков дроном во время восстановления электроснабжения мирного населения курского приграничья. Беспилотник, потеряв управление от воздействия РЭБ, ударил в автогидроподъемник. Вследствие взрыва специалисты получили осколочные ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении ПАО "Россети Центр".
Отмечается, что от более серьезных травм энергетиков спасли бронежилеты и действия по самозащите.
В настоящее время пострадавшие мужчины проходят лечение, их жизням ничего не угрожает.