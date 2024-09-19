Всероссийский родительский комитет возглавил директор "Артека"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - По поручению президента РФ Владимира Путина создан Всероссийский родительский комитет, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Сегодня первое заседание Всероссийского родительского комитета, созданного по поручению президента. (...) Всероссийский родительский комитет получился действительно всероссийским. Это очень важно. И очень важно то, что он создается в Год семьи, потому что, конечно, воспитание ребенка начинается в семье, и здесь нам очень важно, чтобы мы были союзниками. (...) Наверное, сегодняшний день станет такой новой эпохой", - сказал Кравцов на первом заседании комитета.

Председателем Всероссийского родительского комитета избран директор детского лагеря "Артек" Константин Федоренко.

Кравцов напомнил, что министерство готовит стратегию развития образования до 2030 года. По его словам, Всероссийский родительский комитет максимально будет включён в обсуждение этой стратегии.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова со своей стороны добавила, что столица "готова встраиваться в вертикальную интегрированную работу" Всероссийского родительского комитета.

Она напомнила, что с 2004 года в школах действуют управляющие советы. "На сегодняшний день 500 управляющих советов создано в Москве, в каждом образовательном учреждении активно принимают участие 30 тыс. родителей, 2,5 тыс. педагогов и 1,5 тыс. детей", - отметила Ракова.

"Мы с управляющими советами хорошо встроимся в работу Всероссийского родительского комитета", - добавила заммэра.

Ранее президент России Владимир Путин поручил сформировать в рамках конкурса семей Всероссийский родительский комитет, в его состав входят родители из всех федеральных округов страны, общественники, представители Минпросвещения РФ и подведомственных ему организаций.