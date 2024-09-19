Президент РФ выделил 1 млрд руб. на конкурс грантов родительским комитетам школ

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Владимир Путин выделил 1 млрд рублей на запуск конкурса по распределению грантов родительским комитетам школ для реализации их проектов, сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

"Два месяца (назад) прозвучало предложение о том, чтобы государство выделяло специальные средства на поддержку инициатив родителей, родительских комитетов", - сказал Кириенко в четверг на первом заседании Всероссийского родительского комитета.

По словам Кириенко, президент РФ "очень быстро принял такое решение", из его резервного фонда на эти цели выделен 1 млрд рублей, "и прямо сейчас может запускаться соответствующий конкурс уже даже в 2024 году".

Первый замглавы АП добавил, что родительские комитеты школ могут получать на конкурсной основе от 500 тыс. до 2 млн рублей.