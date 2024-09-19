Российские военные сообщили, что в ДНР взяли под контроль Георгиевку

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российская группировка войск "Южная" взяла под контроль населенный пункт Георгиевка в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны России.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Георгиевка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, российские военные нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр (ДНР).

"ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 производства США, три 122 мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - сообщили военные.

В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах населенных пунктов Ковшаровка, Василевка, Петропавловка, Боровая, Кругляковка Харьковской области, Красный Лиман, Серебрянка (ДНР) и Нововодяное (ЛНР).

По словам военных, потери украинской армии составили: до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", 11 автомобилей, восемь единиц артиллерийского вооружения, три станции радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Калиново, Горького, Михайловка и Розовка (ДНР)", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что российские военные отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ.

"Потери противника составили свыше 510 военнослужащих, два автомобиля, 152 мм гаубица "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30, 105 мм орудие М101 производства США и 100 мм противотанковая пушка "Рапира"", - заявили в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье и Золотая Нива Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ.

"Противник потерял до 95 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и 122 мм гаубицу Д-30", - сказали в Минобороны.

Подразделения группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях поразили позиции ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков, отразили контратаку. Минобороны оценило потери ВСУ в более 195 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Веселянка и Юльевка Запорожской области", - заявили в министерстве.

"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - сказали военные.