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ФАС согласовала ходатайство девелопера Sminex о приобретении группы "Инград"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство девелопера Sminex о покупке 100% акций Группы компаний "Инград", передает пресс-служба ведомства.

"Служба рассмотрела ходатайство ООО "Смайнэкс Управление Активами" о даче согласия на приобретение 100% голосующих акций ПАО "Инград". ФАС России приняла решение о его удовлетворении", - говорится в сообщении.

Приобретение ГК не приведет к ограничению конкуренции на рынке, считают в ФАС.

Служба рассмотрела ходатайство в соответствии со статьями 28 и 33 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Sminex Инград ФАС
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