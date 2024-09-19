ФАС согласовала ходатайство девелопера Sminex о приобретении группы "Инград"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство девелопера Sminex о покупке 100% акций Группы компаний "Инград", передает пресс-служба ведомства.

"Служба рассмотрела ходатайство ООО "Смайнэкс Управление Активами" о даче согласия на приобретение 100% голосующих акций ПАО "Инград". ФАС России приняла решение о его удовлетворении", - говорится в сообщении.

Приобретение ГК не приведет к ограничению конкуренции на рынке, считают в ФАС.

Служба рассмотрела ходатайство в соответствии со статьями 28 и 33 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".