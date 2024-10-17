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Sminex закрыл сделку по покупке компании "Инград" у концерна "Россиум"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Sminex закрыл сделку по приобретению компании "Инград" у концерна "Россиум", сообщили в пресс-службе девелопера.

"Sminex закрыл сделку по приобретению компании "Инград". В ее состав вошли 19 девелоперских проектов в стадии строительства и проектирования в Москве и Московской области", - рассказали в компании.

Общая площадь вошедших в периметр сделки проектов составляет 7,1 млн кв.м. Еще в контуре сделки 15 тысяч га земельного банка в Московской области, в том числе два проекта ИЖС, два проекта строительства логистических центров в новой Москве и другие активы.

"Инград" был создан в 2012 году. Компания ввела в эксплуатацию 17 проектов общей площадью 3,7 млн кв.м.

"Мы продолжим работать под двумя брендами... Сейчас мы анализируем все направления деятельности "Инграда". Нам предстоит решить, какие из них станут нашими новыми профильными, и мы продолжим их развивать. О планах на приобретённые активы мы намерены рассказать в ближайшие месяцы", - отметил президент Sminex Алексей Тулупов.

Sminex обладает 23-летним опытом строительства жилой и коммерческой недвижимости. После приобретения "Инграда" портфель реализованной недвижимости включает 117 проектов общей площадью 11,7 млн кв.м.

Для Sminex это вторая за два года сделка по приобретению крупного девелопера. В 2022 году компания за 38 млрд рублей купила "Интеко".

Sminex Инград Интеко Россиум Алексей Тулупов Московская область Москва
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