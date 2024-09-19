Путин поручил помогать запускать разработки "народного ОПК" в производство

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством и оборонным комплексом задачу оказать поддержку так называемому "народному ОПК", прежде всего в части производства беспилотников.

На заседании Военно-промышленной комиссии, посвященном производству беспилотных авиационных систем, Путин напомнил, что сегодня наряду с крупными концернами и компаниями массовое производство беспилотников налаживают организации так называемого "народного ОПК". "При этом продукция зачастую не уступает (продукции концернов) по надежности и эффективности применения", - заметил президент.

Он подчеркнул, что Минобороны и Народный фронт многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал "народного ОПК": "Расширяется испытательная база для проверок качества и функциональных возможностей образцов, в короткие сроки организуется поставка наиболее востребованных образцов по линии Минобороны и Народного фронта".

Он также поблагодарил волонтерские организации, которые обеспечивают подразделения, участвующие в СВО, разведывательными беспилотниками и средствами радиоэлектронного противодействия им.

"Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям "народного ОПК" запускать свои разработки в производство, снимать любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска", - сказал Путин.

Он напомнил, что с 2024 года действует нацпроект "Беспилотные авиационные системы", который рассчитан до 2030 года, среди его приоритетных направлений - содействие разработке и производству отечественных компонентов и материалов для беспилотников.

"Это ключ к технологическому суверенитету в важнейшей для нас сфере. (...) Сейчас коллеги рассказывали, как это происходит на практике, и, честно говоря, это не может не радовать. Но далеко не все задачи еще решены, и в этом направлении нам всем нужно активно работать. Ясно, что малые и средние предприятия некоторые задачи самостоятельно решить не могут, здесь нужна синергия между научными центрами, крупными предприятиями и малым бизнесом", - заключил Путин.