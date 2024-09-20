Роспотребнадзор будет проводить внезапные проверки при выявлении рисков в отношении маркируемой продукции

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор с 21 сентября сможет проводить проверки без уведомления контролируемых лиц в случае выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований к продукции, подлежащей маркировке, а также проводить внеплановые проверки, по согласованию с органами прокуратуры, предприятий, которые приступили к работе, не уведомив специальные органы о начале своей деятельности.

"С 21 сентября 2024 года вступает в силу ряд изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля". В соответствии с изменениями, Роспотребнадзор будет проводить "внезапные проверки" (без уведомления контролируемых лиц) при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований к продукции, которая подлежит маркировке средствами идентификации", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Также, как уточнили в ведомстве, увеличен срок проведения обязательных профилактических визитов с 1 до 10 дней в отношении образовательных организаций, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, социального обслуживания и питания детей, объекты контроля которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

Срок проведения профилактических визитов на основании поручений президента, премьер-министра или вице-премьеров также увеличен с 1 до 10 рабочих дней. При этом на объектах, которыми пользуются или управляют несколько лиц, срок проведения таких профилактических визитов может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней.

"Проведение внепланового контрольного мероприятия, по согласованию с органами прокуратуры, теперь возможно также при поступлении сведений о фактах осуществления предпринимательской деятельности без представления в соответствующие органы государственной власти уведомления о начале такой деятельности", - добавили в ведомстве.