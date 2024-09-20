Военнослужащие Лаоса начали практические занятия на учении "Ларос-2024" в Приморье

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащие Народной армии Лаоса в рамках российско-лаосского военного учения "Ларос-2024" в Приморском крае приступили к освоению современных методов и способов ведения боевых действий, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Занятия организованы на тактическом поле общевойскового полигона ВВО в Приморском крае. Под руководством российских инструкторов, имеющих боевой опыт, военнослужащие Лаоса обучаются в соответствии со своими специальностями", - говорится в сообщении.

На полигоне развернуто более 20 учебных мест, руководители занятий контролируют правильность действий военнослужащих в режиме реального времени, что позволяет своевременно вносить необходимые изменения в процесс обучения.

В ближайшее время состоится первый этап практических действий совместной группировки войск, в ходе которого военнослужащие Восточного военного округа и Народной армии Лаоса отработают несколько эпизодов: ведение переговоров с "террористами", вывод гражданского населения из населенного пункта, зачистку населенного пункта, работу подразделения снайперов.

Кроме того, в рамках второго этапа практических действий с боевой стрельбой совместная группировка войск отработает уничтожение незаконного вооруженного формирования.

Как сообщалось, учение "Ларос-2024" продлится с 18 по 26 сентября. Воинской контингент Народной армии Лаоса ранее прибыл во Владивосток на аэродром Кневичи самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.