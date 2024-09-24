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Отряд боевых кораблей РФ и Китая вошёл в Охотское море в рамках совместного учения

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках российско-китайского военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024" форсировал пролив Лаперуза и вошёл в Охотское море, сообщила пресс-служба ТОФ.

"На переходе морем отряд отработал задачи совместного маневрирования, противодействия безэкипажным катерам условного противника, ведения разведки и наблюдения за надводной обстановкой с привлечением палубных вертолётов", - говорится в сообщении.

В составе совместного отряда в учении от российской стороны задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", малые противолодочные корабли "МПК-82" и "МПК-107", а также малый ракетный корабль "Смерч". ВМС Народно-освободительной армии Китая представлены эсминцами "Синин" и "Уси", фрегатом "Линь И", а также кораблем комплексного снабжения "Тайху", информирует пресс-служба.

По ее данным, в ходе учения корабли ВМФ России и ВМС НОАК отработают отражение атак средств воздушного нападения, ведение противокорабельной и противолодочной обороны в море, вопросы совместного маневрирования, организации связи и обмена информацией, иные вопросы. "Они выполнят артиллерийские стрельбы, а также применение комплексов противолодочного и противовоздушного вооружения под единым замыслом", - уточняется в сообщении.

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