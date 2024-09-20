Пожар на фабрике по переработке отходов тушат на Кубани

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Пожарным удалось остановить распространение огня на фабрике по переработке отходов в Северском районе Краснодарского края, где этой ночью загорелись сухая трава и ангар на площади 700 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в пятницу.

"В 00:41 мск (...) поступило сообщение о возгорании по адресу: Северский район, хутор Водокачка, Шапсугское водохранилище, ОАО "Фабрика переработки отходов". Установлено, что произошло возгорание сухой растительности и ангара", - отмечает пресс-служба.

Уточняется, что в 5:26 пожар был локализован на площади 700 кв. метров.

Работы по полной ликвидации возгорания продолжаются.