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Пожар на фабрике по переработке отходов на Кубани ликвидирован

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание на фабрике по переработке отходов в Северском районе Краснодарского края, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в субботу.

"В 20:30 мск 21 сентября пожар ангара ОАО "Фабрика переработки отходов" в Северском районе ликвидирован на площади 700 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о возгорании сухой растительности и ангара на территории фабрики переработки отходов в Северском районе поступило в 00:41 по Москве 20 сентября. В 05:26 пожар был локализован на площади 700 кв. метров.

Краснодарский край МЧС России
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