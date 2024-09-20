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Площадь пожара в Подольске выросла до 4,8 тыс. кв. метров

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Огонь в производственном здании в Подольске распространился на 4,8 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"Площадь пожара в Подольске составляет 4,8 тыс. кв.м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировано 30 человек", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара задействовано более 70 человек и 24 единицы техники.

Как сообщалось, производственное здание загорелось в Подольске, площадь пожара составляла 3,6 тыс. кв. метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

Подольск Подмосковье
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