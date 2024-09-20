В Подольске в горящем здании обрушилась часть кровли
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Подольске в тушении пожара в производственном здании задействовали вертолет Ми-26 Московского авиационного центра с водосливным устройством, сообщила пресс-служба МЧС. В горящем здании частично обрушилась кровля.
"Тушение продолжается. Ликвидация пожара осложняется высокой пожарной загрузкой", - добавили в ведомстве.
Площадь возгорания составила 4,8 тысячи кв. метров.
По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.