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В Подольске в горящем здании обрушилась часть кровли

В Подольске в горящем здании обрушилась часть кровли
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Подольске в тушении пожара в производственном здании задействовали вертолет Ми-26 Московского авиационного центра с водосливным устройством, сообщила пресс-служба МЧС. В горящем здании частично обрушилась кровля.

"Тушение продолжается. Ликвидация пожара осложняется высокой пожарной загрузкой", - добавили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 4,8 тысячи кв. метров.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

Подольск МЧС
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