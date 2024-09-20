Лавров заявил о необходимости полноценного прекращения огня на палестинских территориях

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россия выступает за полноценное прекращение огня в секторе Газа и в целом на палестинских территориях, заявил телеканалу Sky News Arabia глава российского МИД Сергей Лавров.

"Но самое главное на данном этапе, чтобы было полноценное прекращение огня в секторе Газа и вообще на палестинских территориях. Срочное решение гуманитарных вопросов, возобновление помощи в нужных объемах. И обязательно, в качестве третьего необходимого шага - начало серьезного разговора о создании палестинского государства", - сказал он.

"Без этого рецидивы "вспышек" насилия на Ближнем Востоке не прекратятся", - подчеркнул министр.

Комментируя нынешнюю обстановку на Ближнем Востоке, в частности, недавние взрывы пейджеров в Ливане, он заявил, что Москва "выступает против любой эскалации".

Лавров назвал необходимым, чтобы "два государства - Израиль и Палестина, независимые, суверенные, существовали как добрые соседи в безопасности в отношении друг друга и в том, что касается безопасности всего региона".

Он отметил, что такой подход "отвечает интересам и Израиля, и Палестины".

"В любых наших действиях мы всегда подчеркиваем, что никакие решения не будут жизнеспособны, если они не будут учитывать в том числе и интересы безопасности Израиля, но не за счёт безопасности других", - сказал глава МИД.