Глава Пентагона заявил главе Минобороны Израиля о важности деэскалации с "Хезболлой"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин заявил по телефону министру обороны Израиля Йоаву Галанту, что нужно найти дипломатический выход из конфликта с "Хезболлой", сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление представителя Минобороны США Пэта Райдера.

По его словам, Остин сказал, что "обеспокоен нынешней эскалацией ситуации между Израилем и ливанской "Хезболлой" и напомнил Галанту о важности достижения дипломатического решения, которое "позволит жителям вернуться безопасно в свои дома по обе стороны границы (между Израилем и Ливаном - ИФ)".

20 сентября ВВС Израиля бомбили пригород Бейрута Дахию, который считается оплотом "Хезболлы". По данным ливанских СМИ, погибли 12 человек. ЦАХАЛ заявил, что в результате был убит высокопоставленный командир "Хезболлы" Ибрагим Акиль, разыскиваемый Соединенными Штатами.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, используемые членами движения "Хезболла". В "Хезболле" возложили ответственность за взрывы на Израиль и пообещали отомстить.