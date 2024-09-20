Путин создал Межведомственную комиссию СБ по комплектованию Вооруженных сил контрактниками

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

"Образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности Российской Федерации по комплектованию Вооруженных сил Российской Федерации военнослужащими, проходящими военную службу по контракту", - говорится указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Указом утверждено Положение о Межведомственной комиссии, а также ее состав.

Согласно Положению, эта комиссия "образована в целях выполнения возложенных на Совет безопасности Российской Федерации задач в области организации обороны и военного строительства".

Она, в частности, займется координацией деятельности федеральных органов госвласти, органов госвласти регионов, других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций по отбору кандидатов из числа граждан России (иностранных граждан) на военную службу по контракту в ВС, в том числе в части, касающейся совершенствования системы отбора кандидатов из числа граждан России (иностранных граждан) на военную службу по контракту в Вооруженных силах.

В ее функции также войдет оценка мер, реализуемых органами и организациями, по привлечению россиян в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил России за пределами территории Российской Федерации;

Среди других функций комиссии - рассмотрение предложений о мерах материального стимулирования военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также социальной защиты членов их семей; рассмотрение проектов нормативных правовых актов, касающихся комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту и др.

Председателем комиссии будет зампред Совета безопасности. Заместителем председателя комиссии станет министр обороны.