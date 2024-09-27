В Госдуму внесли законопроект о ненормированном рабочем дне для некоторых военнослужащих

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли законопроект о введении ненормированного рабочего дня для военнослужащих Главного управления специальных программ президента России (ГУСП) и для иных категорий военнослужащих.

Законопроект № 726011-8 в парламент внесла группа депутатов и сенаторов.

Он вводит ненормированный служебный день для военнослужащих ГУСПа, замещающих должности руководителей (начальников, командиров) и заместителей руководителей (начальников, командиров), а также предусматривается возможность его установления для иных категорий военнослужащих.

В пояснительной записке отмечается, что "распространение указанной нормы на военнослужащих ГУСПа обусловлено необходимостью привлечения военнослужащих ГУСПа за пределами установленной продолжительности еженедельного служебного времени для выполнения задач, связанных с поддержанием специальных объектов в готовности к использованию по назначению, организацией обеспечения работы, жизнедеятельности и безопасности должностных лиц в период их пребывания на специальных объектах, обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности специальных объектов, объектов их инфраструктуры.

Военнослужащим, для которых установлен ненормированный служебный день, будет предоставляться ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью до 10 суток, предусматривает законопроект.

Принятие закона положительно скажется на эффективности выполнения задач, возложенных на ГУСП, считают авторы инициативы.

В ряде федеральных органов исполнительной власти (ФСБ России, ФСО России СВР России, МВД России, ФСИН России и др.) законодательством предусмотрена возможность установления для отдельных категорий сотрудников ненормированного служебного дня, отмечается в документах.

Главное управление специальных программ президента (ГУСП) - федеральный орган исполнительной власти (федеральное агентство), осуществляющий функции по обеспечению исполнения президентом полномочий в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в России, по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере.