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Площадь пожара на складе с пенопропиленом под Воронежем выросла до 4,5 тыс. кв. м

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Огонь в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области распространился на 4,5 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС России в пятницу.

В РоссииПод Воронежем загорелся склад с пенопропиленомЧитать подробнее

"Общая площадь пожара в Воронежской области составляет 4,5 тыс. кв. м. Огонь распространился на сухую траву и пропилен, сложенный под открытым небом", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.

Там уточнили, что к ликвидации пожара привлечены более 60 человек и 23 единицы техники.

Ранее площадь пожара на воронежском складе с пенопропиленом составляла 3,5 тыс. кв. м.

МЧС России Воронежская область Воронеж
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