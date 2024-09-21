Пожар на складе пропилена в Воронежской области ликвидирован

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в производственном помещении и прилегающей к нему территории в селе Новая Усмань Воронежской области, заявили в МЧС России в субботу.

"Пожар в Воронежской области полностью ликвидирован. Причину возгорания предстоит установить экспертам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь пожара достигла 4,5 тыс. кв. м, огонь распространился на пропилен, хранившийся на открытой территории. К тушению были привлечены более 60 спасателей и 23 единицы техники.

Информации о пострадавших не поступало.