Поиск

Пожар на складе пропилена в Воронежской области ликвидирован

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в производственном помещении и прилегающей к нему территории в селе Новая Усмань Воронежской области, заявили в МЧС России в субботу.

"Пожар в Воронежской области полностью ликвидирован. Причину возгорания предстоит установить экспертам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь пожара достигла 4,5 тыс. кв. м, огонь распространился на пропилен, хранившийся на открытой территории. К тушению были привлечены более 60 спасателей и 23 единицы техники.

Информации о пострадавших не поступало.

Воронежская область Новая Усмань МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Несколько поездов задерживаются из-за инцидента на станции в Тверской области

Возвращение температуры выше двадцати градусов в Москве прогнозируется в среду

Возвращение температуры выше двадцати градусов в Москве прогнозируется в среду

Силы ПВО уничтожили за ночь 101 украинский БПЛА над восемью российскими регионами

Постоянный снежный покров установился на Таймыре

Постоянный снежный покров установился на Таймыре

Православные христиане празднуют Рождество Богородицы

Православные христиане празднуют Рождество Богородицы

В Брянской области отражают массированную атаку дронов ВСУ

Суд в Москве арестовал еще 24 фигурантов по делу о перестрелке у Wildberries

Что произошло за день: пятница, 20 сентября

Кабмин РФ утвердил список стран с политикой, противоречащей традиционным ценностям

Кабмин РФ утвердил список стран с политикой, противоречащей традиционным ценностям

Шесть участников конфликта у офиса Wildberries получили по 15 суток

Шесть участников конфликта у офиса Wildberries получили по 15 суток
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });