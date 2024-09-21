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Силы ПВО уничтожили за ночь 101 украинский БПЛА над восемью российскими регионами

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В ночь на субботу средствами ПВО был уничтожен 101 украинский беспилотник в Брянской, Калужской, Тверской, Белгородской, Смоленской и Курской областях, а также в Краснодарском крае, Республике Крым и над Азовским морем, сообщило Минобороны России.

"53 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 - над территорией Краснодарского края, 5 - над территорией Калужской области, по 3 БПЛА над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному БПЛА над территориями Смоленской, Курской областей и Республики Крым, 16 БПЛА над акваторией Азовского моря", - заявили в ведомстве.

Минобороны России Калужская область Краснодарский край Брянская область Республика Крым
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