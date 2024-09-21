Поиск

Шебекинский городской округ подвергся обстрелу ВСУ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ двух населенных пунктов в Шебекинском городском округе, в результате которого никто не пострадал.

"Шебекинский городской округ подвергся обстрелам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По его информации, в селе Новая Таволжанка из-за обстрела сгорела хозпостройка, также загорелась сухая растительность и битум. Кроме того, повреждено остекление многоквартирного дома, у коммерческого предприятия посечены кровля и фасад.

В селе Архангельское в частном доме повреждены кровля и окна, добавил Гладков.

Вячеслав Гладков Шебекинский городской округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Изменен маршрут поездов через станцию Тихорецкая на Кубани после атаки БПЛА

Разрабатываемый S7 учебно-тренировочный самолет Tango совершил первый полет

Минобороны заявило о срыве трех попыток прорыва ВСУ через границу в Курскую область

Роспотребнадзор сообщил об отслеживании ситуации с новым вариантом COVID-19

Роспотребнадзор сообщил об отслеживании ситуации с новым вариантом COVID-19
Военная операция на Украине

Военные РФ нанесли поражение сухогрузу с поставленными Украине западными боеприпасами

Движение по федеральной трассе "Балтия" полностью восстановлено

Движение по федеральной трассе "Балтия" полностью восстановлено

Последствия падения обломков БПЛА устраняют в Торопецком округе Тверской области

На Тихоокеанском флоте начались российско-китайские учения

Еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries в Москве отправлены под арест на 15 суток

Еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries в Москве отправлены под арест на 15 суток

Движение на участке трассы "Балтия" в Тверской области временно приостановлено

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });