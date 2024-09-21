Шебекинский городской округ подвергся обстрелу ВСУ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ двух населенных пунктов в Шебекинском городском округе, в результате которого никто не пострадал.

"Шебекинский городской округ подвергся обстрелам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По его информации, в селе Новая Таволжанка из-за обстрела сгорела хозпостройка, также загорелась сухая растительность и битум. Кроме того, повреждено остекление многоквартирного дома, у коммерческого предприятия посечены кровля и фасад.

В селе Архангельское в частном доме повреждены кровля и окна, добавил Гладков.