Села и хутора в Белгородчине остались без света из-за дрона

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Ряд населенных пунктов Белгородской области из-за атаки беспилотника остаются без электричества, сообщил в субботу губернатор Вячеслав Гладков.

"Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке беспилотника. Предварительно, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи - на данный момент без света остаются села Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу Минобороны России сообщило, что около 16:40 дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожен очередной украинский дрон.