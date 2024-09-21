В МИД РФ исключили участие России в "саммитах мира" по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД России Мария Захарова негативно отреагировала на заявление украинского президента Владимира Зеленского об организации в этом году второго "саммита мира" с участием российских представителей.

"Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет", - говорится в ответе Захаровой на просьбу СМИ прокомментировать слова Зеленского, текст которого опубликовал МИД РФ.

"Т.н. второй саммит преследует все ту же цель - протащить абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского" в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны Мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции. Мы в таких "саммитах" участвовать не будем", - сказала Захарова.

"Но мы не отказываемся от политико-дипломатического урегулирования кризиса, готовы к обсуждению действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию "на земле", складывающиеся геополитические реалии и сформулированную 14 июня президентом В.В.Путиным соответствующую инициативу. Без России и учёта её интересов достичь справедливого и устойчивого урегулирования невозможно", - заявила представитель МИД.