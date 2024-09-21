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Представители МАГАТЭ осмотрели последствия атаки ВСУ на подстанцию рядом с ЗАЭС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Инспекторы МАГАТЭ осмотрели последствия атаки ВСУ на питающую инфраструктуру Запорожской АЭС подстанцию "Заря", сообщили представители станции.

"Инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на Запорожской АЭС, ознакомили с последствиями вчерашней атаки ВСУ на подстанцию "Заря", - сообщил телеграм-канал ЗАЭС.

На ЗАЭС заявили, что атака на подстанцию создает потенциальную угрозу безопасности атомной электростанции.

Накануне представители энергообъекта сообщили об атаке дрона ВСУ на подстанцию "Заря" рядом с ЗАЭС. Сотрудники АЭС ввели резервную схему запитки инфраструктуры станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

ЗАЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ
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