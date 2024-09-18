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В Энергодаре завершили ремонт поврежденной во вторник ЛЭП

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Энергодаре закончили ремонт ЛЭП для восстановления электроснабжения города, нарушенного после обстрела со стороны ВСУ 17 сентября, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.

"В ближайшее время планируется возобновить подачу электроэнергии на оставшихся незапитанных территориях города (I-II микрорайоны)", - написал он в Telegram.

Днем ранее после обстрела в городе отключилось электроснабжение, а также были перебои с водоснабжением и связью.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. ЗАЭС получает электроэнергию с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная -1". Об их отключении не сообщалось.

Запорожская АЭС Энергодар Украина Эдуард Сеновоз
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